Во время ликвидации пожара в летней кухне, пожарные предотвратили распространение пламени на жилой дом и другие постройки (ФОТО)

5 марта в 4:15 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, который произошел на территории частного домовладения по адресу: Дергачевский район, с. Прудянка, ул. Победы, 14.
К месту происшествия прибыло подразделение пожарно-спасательной службы из пгт. Казачья Лопань. На момент прибытия пожарных горела летняя кухня на площади около 25 кв.м. Огонь мог перекинуться на жилой дом и другие хозяйственные постройки, расположенные рядом.
В 05:15 пожар был локализован, а в 07:26 полностью ликвидирован. Пожарные предотвратили распространение пламени на жилой дом и другие надворные постройки. Причина возникновения пожара устанавливается.
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