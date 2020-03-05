05.03.2020 11:02

На Салтовке накрыли наливайку и магазин, торгующие алкоголем без лицензии (ФОТО)

Владельцам грозит штраф с конфискацией.



// Нацполиция

Во время рейда на территории Киевского района участковые офицеры полиции проверили десять заведений В двух из них они обнаружили факты продажи алкоголя без наличия лицензии или марок акцизного сбора.

При осмотре одного из торговых павильонов по улице Героев Труда работники полиции изъяли около 300 литров алкоголя без марок акцизного сбора.

А в одном из кафе возле станции метро «Героев Труда» изъяли около 70 литров алкоголя на продажу которого отсутствовала лицензия.



Также, в ходе проверок полицейские обнаружили и другие нарушения правил торговли. Так, предприниматели не обустроили на торговом месте уголок покупателя, в котором размещается информация о наименовании владельца или уполномоченного им органа, книга отзывов и предложений, адреса и номера телефонов органов, обеспечивающих защиту прав потребителей, торговый патент.





За грубые нарушения правил торговли алкогольными напитками в отношении нарушителей составлены протоколы по ч. 1 и ч. 2 ст. 156 (нарушение правил торговли пивом, алкогольными, слабоалкогольными напитками и табачными изделиями) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Им грозит штраф с конфискацией предметов торговли и выручки, полученной от продажи предметов торговли.