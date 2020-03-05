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05.03.2020  10:30   

На Харьковщине полиция изъяла у мужчины боеприпасы

Полицейские обнаружили 4 гранаты «РГД-5» и 4 запала «УЗРГМ-2» у 47-летнего жителя Двуречанского района.


// Нацполиция

Оперативные действия проводились работниками Чугуевского отдела полиции совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины.

Изъятое направлено на экспертное исследование.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы.

В настоящее время правоохранители устанавливают место приобретения и цель хранения боеприпасов.

Следственные действия продолжаются.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  боеприпас, харьков, пролиция, граната
 
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