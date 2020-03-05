На Харьковщине полиция изъяла у мужчины боеприпасы

Полицейские обнаружили 4 гранаты «РГД-5» и 4 запала «УЗРГМ-2» у 47-летнего жителя Двуречанского района.
Оперативные действия проводились работниками Чугуевского отдела полиции совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины.
Изъятое направлено на экспертное исследование.
По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы.
В настоящее время правоохранители устанавливают место приобретения и цель хранения боеприпасов.
Следственные действия продолжаются.
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