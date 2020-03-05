Пришла весна – пожарные тушат поджоги травы и камыша

За прошедшие сутки пожарные 5 раз привлекались к тушению пожаров на открытых территориях
Спасателей вызывали на возгорание кустарников, сухой травы, камыша и мусора на открытых территориях. Общая площадь таких пожаров составила более 2 тысяч кв.м.
Пожары возникали в Харьковском, Купянском и Барвенковском районах области, а также в Индустриальном районе города Харькова.
Вероятными причинами возгораний стали поджоги и неосторожное обращение с огнем неизвестных граждан.
Всего от ГСЧС к работе привлекались 20 человек 6 единиц техники.
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