05.03.2020 10:04

Пришла весна – пожарные тушат поджоги травы и камыша

За прошедшие сутки пожарные 5 раз привлекались к тушению пожаров на открытых территориях



// ГСЧС

Спасателей вызывали на возгорание кустарников, сухой травы, камыша и мусора на открытых территориях. Общая площадь таких пожаров составила более 2 тысяч кв.м.

Пожары возникали в Харьковском, Купянском и Барвенковском районах области, а также в Индустриальном районе города Харькова.

Вероятными причинами возгораний стали поджоги и неосторожное обращение с огнем неизвестных граждан.

Всего от ГСЧС к работе привлекались 20 человек 6 единиц техники.