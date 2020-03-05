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05.03.2020  10:04   

Пришла весна – пожарные тушат поджоги травы и камыша

За прошедшие сутки пожарные 5 раз привлекались к тушению пожаров на открытых территориях


// ГСЧС

Спасателей вызывали на возгорание кустарников, сухой травы, камыша и мусора на открытых территориях. Общая площадь таких пожаров составила более 2 тысяч кв.м.

Пожары возникали в Харьковском, Купянском и Барвенковском районах области, а также в Индустриальном районе города Харькова.

Вероятными причинами возгораний стали поджоги и неосторожное обращение с огнем неизвестных граждан.

Всего от ГСЧС к работе привлекались 20 человек 6 единиц техники.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков, сухостой, камыш, возгорание
 
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