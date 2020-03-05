05.03.2020 08:28

Мясному минеру супермаркета объявили о подозрении (ФОТО)

Харьковская местная прокуратура № 3 сообщила о подозрении 32-летнему ранее судимому мужчине по факту заведомо ложного сообщения о подготовке взрыва, грозит гибелью людей или другими тяжкими последствиями .



//khar.gp.gov.ua

Напомним, в конце февраля этого года мужчина зашел в один из супермаркетов города и положил в ящик камеры хранения полимерный пакет, в котором находился кусок мяса с костями. Он закрыл дверцу на ключ и, забрав его с собой, покинул помещение указанного супермаркета.



С остановки общественного транспорта вблизи супермаркета злоумышленник позвонил со своего телефона в полицию и сообщил оператору «102», что он «заминировал» супермаркет: в камере хранения в магазине положил взрывчатку и сейчас ее взорвет.

Разговор о взрывчатке услышал неравнодушный гражданин, который находился на указанной остановке, и сообщил об услышанном полиции. На остановке «минера» и задержали полицейские.



Прибывшие на место происшествия в супермаркет правоохранители взрывоопасных предметов или веществ не обнаружили, а обнаружили только кусок мяса с костями, который находился в ящике камеры хранения.



Сейчас псевдоминеров избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.



Досудебное расследование продолжается.



Согласно ч. 1 ст. 259 УК подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет.