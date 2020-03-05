Главная Новости Криминал и происшествия Мясному минеру супермаркета объявили о подозрении (ФОТО)
05.03.2020  08:28   

Мясному минеру супермаркета объявили о подозрении (ФОТО)

Харьковская местная прокуратура № 3 сообщила о подозрении 32-летнему ранее судимому мужчине по факту заведомо ложного сообщения о подготовке взрыва, грозит гибелью людей или другими тяжкими последствиями .


//khar.gp.gov.ua

Напомним, в конце февраля этого года мужчина зашел в один из супермаркетов города и положил в ящик камеры хранения полимерный пакет, в котором находился кусок мяса с костями. Он закрыл дверцу на ключ и, забрав его с собой, покинул помещение указанного супермаркета.
 
С остановки общественного транспорта вблизи супермаркета злоумышленник позвонил со своего телефона в полицию и сообщил оператору «102», что он «заминировал» супермаркет: в камере хранения в магазине положил взрывчатку и сейчас ее взорвет.

Разговор о взрывчатке услышал неравнодушный гражданин, который находился на указанной остановке, и сообщил об услышанном полиции. На остановке «минера» и задержали полицейские.
 
Прибывшие на место происшествия в супермаркет правоохранители взрывоопасных предметов или веществ не обнаружили, а обнаружили только кусок мяса с костями, который находился в ящике камеры хранения.
 
Сейчас псевдоминеров избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
 
Досудебное расследование продолжается.
 
Согласно ч. 1 ст. 259 УК подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  прокуратура, минирование, харьков, объявлено о подозрении
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
25.02 Криминал и происшествия Директор фирмы присвоила деньги на ремонт музыкальной школы 20.02 Криминал и происшествия Автопатрульные попались на взятке через мобильное приложение (ФОТО) 18.02 Власть В Харькове создали колл-центр куда можно пожаловаться на контрафактный бензин, наливайки и игровые салоны
 
Loading...
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 
Loading...
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 