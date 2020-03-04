04.03.2020 19:54

Вооруженное ночное ограбление: у супермаркета иностранец лишился телефона

Грабителем оказался находящийся пол домашним арестом парень.



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Как сообщает ГУ Нацполиции, 3 марта 2020 года около 01:00 в Шевченковский отдел полиции поступило сообщение о том, что на улице Ахсарова вблизи супермаркета до 25-летнего студента подошел парень с предметом, похожим на пистолет и завладел его мобильным телефоном.

Полицейские обнаружили злоумышленника недалеко от места преступления. Им оказался 22-летний харьковчанин, который находится под домашним арестом за совершение имущественного преступления.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления.

Ему грозит до 7 лет тюрьмы.