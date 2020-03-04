Главная Новости Криминал и происшествия Вооруженное ночное ограбление: у супермаркета иностранец лишился телефона
04.03.2020  19:54   

Вооруженное ночное ограбление: у супермаркета иностранец лишился телефона

Грабителем оказался находящийся пол домашним арестом парень.


facebook.com
Как сообщает ГУ Нацполиции, 3 марта 2020 года около 01:00 в Шевченковский отдел полиции поступило сообщение о том, что на улице Ахсарова вблизи супермаркета до 25-летнего студента подошел парень с предметом, похожим на пистолет и завладел его мобильным телефоном.
 
Полицейские обнаружили злоумышленника недалеко от места преступления. Им оказался 22-летний харьковчанин, который находится под домашним арестом за совершение имущественного преступления.
 
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.
 
Мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления.
 
Ему грозит до 7 лет тюрьмы.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  вооруженное ограбление, харьков
 
Версия для печати
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 
Loading...
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 