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04.03.2020  19:33   

ДТП: проспект не поделили легковушки (ФОТО, ВИДЕО, Обновлено)

Об аварии на городской магистрали сообщают очевидцы.


//t.me

Как информируют пользватели соцсети, на Московском проспекте - авария.

Здесь, у Велозаводского моста, не поделили одну из главных улиц города две легковушки.

Подробностей о пострадавших в аварии нет.

 

Тэги:  дтп, аварии, харьков
 
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