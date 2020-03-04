04.03.2020 19:33

ДТП: проспект не поделили легковушки (ФОТО, ВИДЕО, Обновлено)

Об аварии на городской магистрали сообщают очевидцы.



//t.me

Как информируют пользватели соцсети, на Московском проспекте - авария.

Здесь, у Велозаводского моста, не поделили одну из главных улиц города две легковушки.

Подробностей о пострадавших в аварии нет.