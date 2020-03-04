ДТП: проспект не поделили легковушки (ФОТО, ВИДЕО, Обновлено)

Об аварии на городской магистрали сообщают очевидцы.
Как информируют пользватели соцсети, на Московском проспекте - авария.
Здесь, у Велозаводского моста, не поделили одну из главных улиц города две легковушки.
Подробностей о пострадавших в аварии нет.
Легче дается восприятие новой информации, учеба, поиск нестандартных решений, но все ответственные решения лучше отложить на потом.
Переменная облачность. Без осадков. Ночью слабый туман.
День памяти христианского епископа и святителя Льва Катанского, жившего на Сицилии в 8 веке, в народе превратился в день Катыша.
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