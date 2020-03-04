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04.03.2020  18:19   

Борьба с наливайками и незаконной торговлей: копы изъяли сотни бутылок (ФОТО)

Харьковская милиция усиливает противодействие незаконной торговле алкогольными напитками.


hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, оперативная отработка территории города Харькова осуществляется в рамках общегосударственных мероприятий, направленных на детенизацию экономики.
 
Так, при проведении профилактических мероприятий, в течение последней недели полицейскими выявлено 11 фактов нарушений порядка торговли алкогольными напитками.
 
По результатам проверок за нарушение правил торговли подакцизными товарами участковые офицеры полиции Слободского, Основянского, Холодногорского, Московского и Немышлянская отделов полиции составили 7 протоколов по ч. 1 ст. 156 (нарушение правил торговли пивом, алкогольными, слабоалкогольными напитками и табачными изделиями) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
 
Во время документирования указанных правонарушений изъято более 160 литров алкогольной продукции.
 
 
За нарушение правил хозяйственной деятельности полицейские Слободского, Московского, Новобаварского и Индустриального отделов полиции привлекли к административной ответственности по ст. 164 (нарушение порядка осуществления хозяйственной деятельности) Кодекса Украины об административных правонарушениях 4 граждан.
 
Во время документирования указанных правонарушений изъято более 107 литров спиртных напитков.
 
Во время проведения профилактических рейдов в Основянском районе Харькова было обнаружено торговую точку, в которой реализовывались алкогольные напитки и табачные изделия без соответствующей лицензии.
 
Правоохранители изъяли более 200 бутылок пива и слабоалкогольных напитков и сигареты.
 
Как рассказал заместитель начальника сектора превенции Основянского отдела полиции Игорь Емельянов, в отношении частного предпринимателя - арендатора киоске, полицейские составили административный протокол по ч. 1 ст. 156 (нарушение правил торговли пивом, алкогольными, слабоалкогольными напитками и табачными изделиями) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
 
Ему грозит штраф от 3400 до 10200 гривен с конфискацией предметов торговли и выручки, полученной от продажи предметов торговли.
 
Также к административной ответственности будет привлечен и реализатор торговой точки, который продал несовершеннолетнему бутылку слабоалкогольного напитка. В отношении продавца составлен протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 156 (нарушение правил торговли пивом, алкогольными, слабоалкогольными напитками и табачными изделиями) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Ему грозит штраф от 1700 до 6800 гривен.
 
На территории Коммунального рынка Харькова сотрудники Управления превентивной деятельности совместно с участковыми офицерами полиции обнаружили заведение торговли алкогольными напитками. Полицейские изъяли 62 литра водочной изделий.
 
Факты продажи алкогольных напитков без соответствующей лицензии полицейские также задокументировали в кафе по проспекту Юбилейный, в баре на улице Рождественская, на рынке по проспекту Московскому и других заведениях города.
 
В отношении реализаторов и владельцев торговых точек составлены протоколы об административных правонарушениях. Алкогольные напитки изъяты.
 
Мероприятия по отработке предприятий торговли продолжаются.
 
 
 
 
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  наливайки, незаконная продажа, харьков
 
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