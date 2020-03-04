04.03.2020 18:19

Борьба с наливайками и незаконной торговлей: копы изъяли сотни бутылок (ФОТО)

Харьковская милиция усиливает противодействие незаконной торговле алкогольными напитками.



hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, оперативная отработка территории города Харькова осуществляется в рамках общегосударственных мероприятий, направленных на детенизацию экономики.

Так, при проведении профилактических мероприятий, в течение последней недели полицейскими выявлено 11 фактов нарушений порядка торговли алкогольными напитками.

По результатам проверок за нарушение правил торговли подакцизными товарами участковые офицеры полиции Слободского, Основянского, Холодногорского, Московского и Немышлянская отделов полиции составили 7 протоколов по ч. 1 ст. 156 (нарушение правил торговли пивом, алкогольными, слабоалкогольными напитками и табачными изделиями) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Во время документирования указанных правонарушений изъято более 160 литров алкогольной продукции.

За нарушение правил хозяйственной деятельности полицейские Слободского, Московского, Новобаварского и Индустриального отделов полиции привлекли к административной ответственности по ст. 164 (нарушение порядка осуществления хозяйственной деятельности) Кодекса Украины об административных правонарушениях 4 граждан.

Во время документирования указанных правонарушений изъято более 107 литров спиртных напитков.

Во время проведения профилактических рейдов в Основянском районе Харькова было обнаружено торговую точку, в которой реализовывались алкогольные напитки и табачные изделия без соответствующей лицензии.

Правоохранители изъяли более 200 бутылок пива и слабоалкогольных напитков и сигареты.

Как рассказал заместитель начальника сектора превенции Основянского отдела полиции Игорь Емельянов, в отношении частного предпринимателя - арендатора киоске, полицейские составили административный протокол по ч. 1 ст. 156 (нарушение правил торговли пивом, алкогольными, слабоалкогольными напитками и табачными изделиями) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Ему грозит штраф от 3400 до 10200 гривен с конфискацией предметов торговли и выручки, полученной от продажи предметов торговли.

Также к административной ответственности будет привлечен и реализатор торговой точки, который продал несовершеннолетнему бутылку слабоалкогольного напитка. В отношении продавца составлен протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 156 (нарушение правил торговли пивом, алкогольными, слабоалкогольными напитками и табачными изделиями) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Ему грозит штраф от 1700 до 6800 гривен.

На территории Коммунального рынка Харькова сотрудники Управления превентивной деятельности совместно с участковыми офицерами полиции обнаружили заведение торговли алкогольными напитками. Полицейские изъяли 62 литра водочной изделий.

Факты продажи алкогольных напитков без соответствующей лицензии полицейские также задокументировали в кафе по проспекту Юбилейный, в баре на улице Рождественская, на рынке по проспекту Московскому и других заведениях города.

В отношении реализаторов и владельцев торговых точек составлены протоколы об административных правонарушениях. Алкогольные напитки изъяты.

Мероприятия по отработке предприятий торговли продолжаются.