ДТП: фура со свиньями попала в аварию (ФОТО)

О случившемся сообщают очевидцы.
Как сообщают пользователи соцсети, на Рогани - авария.
У фуры со свиньями вырвало колесо.
Четвероногих перегружают в другую машину.
Несколько читателей написало, что в округе стоит неплохое музыкальное сопровождение и дополняемое определенными ароматами.
Легче дается восприятие новой информации, учеба, поиск нестандартных решений, но все ответственные решения лучше отложить на потом.
Переменная облачность. Без осадков. Ночью слабый туман.
День памяти христианского епископа и святителя Льва Катанского, жившего на Сицилии в 8 веке, в народе превратился в день Катыша.
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