Главная Новости Криминал и происшествия ДТП: фура со свиньями попала в аварию (ФОТО)
04.03.2020  17:19   

ДТП: фура со свиньями попала в аварию (ФОТО)

О случившемся сообщают очевидцы.


//t.me

Как сообщают пользователи соцсети, на Рогани - авария.

У фуры со свиньями вырвало колесо.

Четвероногих перегружают в другую машину.

Несколько читателей написало, что в округе стоит неплохое музыкальное сопровождение и дополняемое определенными ароматами. 

Тэги:  дтп, аварии, харьков, фура со свиньями
 
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