На Морозова в ДТП погибла женщина-пешеход (ФОТО)

Полиция устанавливает обстоятельства аварии в Харькове, в результате которого погибла женщина.
Дорожно-транспортное происшествие произошло 4 марта около 11:00 на улице Морозова в Слободском районе.
На месте происшествия полицейские установили, что водитель автомобиля «Nissan» сбил женщину, которая переходила дорогу вне пешеходного перехода.
От полученных травм 63-летняя пострадавшая погибла на месте.
Следователем следственного управления открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.
В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП.
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