04.03.2020 17:08

На Морозова в ДТП погибла женщина-пешеход (ФОТО)

Полиция устанавливает обстоятельства аварии в Харькове, в результате которого погибла женщина.



// Нацполиция

Дорожно-транспортное происшествие произошло 4 марта около 11:00 на улице Морозова в Слободском районе.



На месте происшествия полицейские установили, что водитель автомобиля «Nissan» сбил женщину, которая переходила дорогу вне пешеходного перехода.

От полученных травм 63-летняя пострадавшая погибла на месте.



Следователем следственного управления открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.



В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП.