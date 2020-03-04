Главная Новости Криминал и происшествия На Морозова в ДТП погибла женщина-пешеход (ФОТО)
04.03.2020  17:08   

На Морозова в ДТП погибла женщина-пешеход (ФОТО)

Полиция устанавливает обстоятельства аварии в Харькове, в результате которого погибла женщина.


// Нацполиция

Дорожно-транспортное происшествие произошло 4 марта около 11:00 на улице Морозова в Слободском районе.

На месте происшествия полицейские установили, что водитель автомобиля «Nissan» сбил женщину, которая переходила дорогу вне пешеходного перехода.

От полученных травм 63-летняя пострадавшая погибла на месте.

Следователем следственного управления открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.

В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
04.03 Криминал и происшествия ДТП: проспект не поделили легковушки (ФОТО, ВИДЕО, Обновлено) 04.03 Криминал и происшествия ДТП: фура со свиньями попала в аварию (ФОТО) 03.03 Криминал и происшествия ДТП: столкновение легковушек, трое пассажиров - в больнице (ФОТО, Обновлено)
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 
Loading...
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 