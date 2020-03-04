04.03.2020 16:03

Племянника криминального авторитета повязали за разбой под Харьковом (ФОТО)

На Харьковщине полицейские оперативно задержали мужчин, которые за ночь совершили два разбоя. Один из злоумышленников оказался племянником столичного криминального авторитета, известного как «Самвел Донецкий».



// Нацполиция

3 марта около трех часов утра в полицию обратилась продавщица круглосуточного магазина в селе Песчанка. Она сообщила, что в помещение зашел мужчина в Балаклаве и, угрожаґ авоматом, потребовал деньги. Женщина вместе с коллегой успели спрятаться в подсобке, после чего неизвестный выбежал из магазина.



Около шести утра того же дня в дежурную часть Красноградского отдела полиции позвонила 40-летняя жительница села Берестовенька. Она рассказала, что двое неизвестных мужчин в балаклавах постучали в дом и после того, как она открыла дверь, нападавшие ударили ее и, угрожая предметом, похожим на автомат, завладели ноутбуком.



Обе пострадавшие предоставили одинаковые приметы злоумышленников.





На место происшествия прибыли экипажи в составе оперативных работников и групп реагирования патрульной полиции. Одновременно на месте преступления работала следственно-оперативная группа, которая собирала вещественные доказательства.



Сотрудники Красноградского отдела полиции совместно с оперативниками Управления уголовного розыска задержали обоих правонарушителей. Ими оказались 20-летний житель района и его 22-летний знакомый, приехавший из Киева в гости к родственникам.





В ходе следствия стало известно, что накануне вечером ребята отдыхали в местном кафе. Один из них из-за желания похвастаться перед другим и доказать свой «авторитет», предложил ему совершить преступление. Для этого они выбрали круглосуточный продуктовый магазин в селе Песчанка. Спланировав нападение, мужчины одели черные спортивные костюмы, спрятали лицо под Балаклавой и взяли макет автомата Калашникова АК-47. Один из злоумышленников зашел в магазин и начал угрожать продавщице «оружием» и требовал деньги. Женщины успели спрятаться в подсобное помещение и сообщили нападающему о том, что вызвали полицию. Парень выбежал из магазина, прихватив бутылку водки. На допросе он признался, что таким образом хотел завести следствие на ложный путь.





После неудачной попытки преступления, юноши избавились от одежды и макета автомата, но вскоре спланировали еще одно преступление. Киевлянин предложил товарищу напасть на женщину, которая жила с ним по соседству. Молодые вернулись на место, где оставили одежду и «оружие», после чего направились к жертве. Попав в домовладение, они ударили женщину, положили ее лицом на пол, требовали отдать денежные средства и ценности. Не найдя ничего ценного, нарушители забрали ноутбук и покинули дом.





После нападения они спрятали вещи вблизи места совершения преступления на территории заброшенного двора.



Во время следствия также было установлено, что киевлянин приходится родным племянником криминальному авторитету, известному как «Самвел Донецкий». Правонарушения парень совершал, чтобы укрепить свой авторитет в преступной среде. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за хранение наркотиков.



Следователем Красноградского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.



В настоящее время обоим молодым сообщено о подозрении в совершении преступлений и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.



Следствие продолжается.



