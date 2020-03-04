04.03.2020 15:31

Двое харьковчан по наводке россиянина похищали деньги с банковских карточек (ФОТО)

В Харькове Служба безопасности Украины блокировала противоправную деятельность группы лиц, которые использовали специальные технические средства для похищения денег с банковских карточек граждан.



// СБУ

Сотрудниками подразделения кибербезопасности и следователями украинской спецслужбы установлено, что координировал действия преступной группы гражданин Российской Федерации через популярный мобильный мессенджер. По его указанию двое харьковчан, которым россиянин познакомился на одном из хакерских форумов, незаконно приобрели так называемое «скиммерных» оборудования. Оно предназначено для негласного считывания данных пластиковой карты и видеофиксации PIN-кодов карт, вводимых клиентами банковских учреждений.



Участники группы незаметно устанавливали специальные технические устройства на банкоматах и ​​терминалах самообслуживания одного из государственных банков и получали необходимую техническую и персональную информацию для изготовления поддельных дубликатов банковских карт. С использованием этих поддельных дубликатов карт злоумышленники снимали чужие деньги в банкоматах.



Сотрудники СБУ задержали одного из участников группы согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины при попытке снятия наличных в одном из харьковских банкоматов. В ходе обысков по местам проживания фигурантов дела правоохранители изъяли «скиммерных» оборудования, поддельные банковские карты, а также компьютерную технику, которая использовалась для противоправной деятельности.





По заключению специалистов, изъятые у злоумышленников технические устройства являются специальными техническими средствами негласного получения информации.



Сейчас следователями Управления СБ Украины в Харьковской области решается вопрос о сообщение фигурантам дела о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 359 (незаконное приобретение, сбыт или использование специальных технических средств негласного получения информации) Уголовного кодекса Украины.



Продолжаются следственно-оперативные действия.



Операция по блокированию противоправной деятельности происходила во взаимодействии с Департаментом кибербезопасности Службы безопасности Украины во процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области.



