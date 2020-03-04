3 марта пограничники харьковского отряда задержали троих пешеходов-нарушителей государственной границы

Мужчина и женщина пешим ходом пытались прорваться поутру и один «турист-пешеход» без документов пытался проникнуть на территорию Украины ближе к вечеру.
Утром 3 марта, патрулируя участок границы, пограничный наряд отделения « Золочев » задержал двух граждан Украины.
Мужчина и женщина пытались незаконно пересечь границу в районе населенного пункта Сотницкий Казачок.
Вечером, на участке отделения « Тимофеевка » пограничники задержали мужчину без документов. С его слов он является гражданином России.
Мужчина пытался незаконно пересечь границу в районе населенного пункта Тимофеевка.
Сейчас продолжаются мероприятия по установлению личности задержанного.
За попытку незаконного пересечения границы всем гражданам грозит административная ответственность. Их дальнейшую судьбу решит суд.
Легче дается восприятие новой информации, учеба, поиск нестандартных решений, но все ответственные решения лучше отложить на потом.
Переменная облачность. Без осадков. Ночью слабый туман.
День памяти христианского епископа и святителя Льва Катанского, жившего на Сицилии в 8 веке, в народе превратился в день Катыша.
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