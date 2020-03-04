04.03.2020 16:22

3 марта пограничники харьковского отряда задержали троих пешеходов-нарушителей государственной границы

Мужчина и женщина пешим ходом пытались прорваться поутру и один «турист-пешеход» без документов пытался проникнуть на территорию Украины ближе к вечеру.



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Утром 3 марта, патрулируя участок границы, пограничный наряд отделения « Золочев » задержал двух граждан Украины.

Мужчина и женщина пытались незаконно пересечь границу в районе населенного пункта Сотницкий Казачок.

Вечером, на участке отделения « Тимофеевка » пограничники задержали мужчину без документов. С его слов он является гражданином России.

Мужчина пытался незаконно пересечь границу в районе населенного пункта Тимофеевка.

Сейчас продолжаются мероприятия по установлению личности задержанного.

За попытку незаконного пересечения границы всем гражданам грозит административная ответственность. Их дальнейшую судьбу решит суд.