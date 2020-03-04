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04.03.2020  14:41   

Внимание! Уехала на собеседование и пропала девушка (ФОТО, Обновлено)

Четвертый день разыскивается Нина Розигина.


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Как сообщает ГУ Нацполции, работники Харьковского райотдела разыскивают 18-летнюю Нину Розигину.
 
Девушка 1 марта 2020 года уехала из дома (г. Мерефа, смт Селекционное) в Харьков на собеседование по поводу трудоустройства и до настоящего времени не вернулась.
 
Приметы: рост 160-165 см, среднего телосложения, волосы рыжие, окрашенные. Имеет родинку на левой щеке.
 
Была одета в черную куртку, платье черного цвета, ботинки коричневого цвета.
 
Уважаемые граждане, если вам известна какая-либо информация о местонахождении разыскиваемой, просим сообщить в Харьковский отдел полиции по телефонам: (057) 7487350, (057) 7483233, 0990732499, 102 или другим удобным для вас способом.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  пропала девушка, розыск, харьков
 
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