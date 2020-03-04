Главная Новости Криминал и происшествия В центре Харькова искали взрывчатку в синагоге, была проведена эвакуация (ФОТО)
04.03.2020  13:55   

В центре Харькова искали взрывчатку в синагоге, была проведена эвакуация (ФОТО)

Специалисты осмотрели 2000 кв. метров помещений и тысячу кв. метров прилегающей территории, эвакуировали 30 граждан. Взрывных устройств или других опасных веществ обнаружено не было.


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Сообщение о закладке взрывчатки в здании на улице Пушкинской поступило на электронную почту полиции 4 марта около 08:00.

По адресу работали следственно-оперативная группа и сотрудники взрывотехнического управления областного главка полиции.

Информация зарегистрирована в Едином учета заявлений и сообщений Киевского отдела полиции. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.

Источник:   Отдел коммуникации полиции в Харьковской области
 Тэги:  минирование, синагога, полиция, проверка
 
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