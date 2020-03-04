В центре Харькова искали взрывчатку в синагоге, была проведена эвакуация (ФОТО)

Специалисты осмотрели 2000 кв. метров помещений и тысячу кв. метров прилегающей территории, эвакуировали 30 граждан. Взрывных устройств или других опасных веществ обнаружено не было.
Сообщение о закладке взрывчатки в здании на улице Пушкинской поступило на электронную почту полиции 4 марта около 08:00.
По адресу работали следственно-оперативная группа и сотрудники взрывотехнического управления областного главка полиции.
Информация зарегистрирована в Едином учета заявлений и сообщений Киевского отдела полиции. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.
Легче дается восприятие новой информации, учеба, поиск нестандартных решений, но все ответственные решения лучше отложить на потом.
Переменная облачность. Без осадков. Ночью слабый туман.
День памяти христианского епископа и святителя Льва Катанского, жившего на Сицилии в 8 веке, в народе превратился в день Катыша.
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