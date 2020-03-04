Полицейские задержали торговца гранатами

По месту проживания злоумышленника правоохранители изъяли 269 патронов различного калибра, еще одну гранату и три запала к боеприпасам.
3 марта сотрудниками Лозовского отдела полиции установили, что 38-летний житель города Лозовая продал мужчине за 2 000 гривен два корпуса гранат «Ф-1» и «РГД-5» с запалами к ним. Указанные боеприпасы сразу были изъяты.
Также по месту жительства лозовчанин полицейские провели санкционированный обыск, в ходе которого еще обнаружили боеприпас и патроны.
Вещественные доказательства направлены на экспертное исследование.
По данному факту следственным открыто уголовное производство по ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы.
Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. В настоящее время он находится в изоляторе временного содержания.
Следователями решается вопрос о сообщение мужу о подозрении и избрании ему меры пресечения.
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