Полицейские изъяли около килограмма каннабиса у жителя Харьковщины (ФОТО)

Наркотические вещества хранил по месту жительства 41-летний житель города Изюма.
Работниками криминальной полиции Изюмского отдела полиции была получена оперативная информация о лицо, причастное к наркопреступлений.
3 марта во время проведения санкционированного обыска в частном домовладении неоднократно судимого мужчины полицейские обнаружили и изъяли сухую измельченную вещество растительного происхождения зеленого цвета, которая хранилась в трехлитровой банке и 77 бумажных свертках. Общий вес наркотика составила около 1 килограмма.
Изъятое направлено на экспертное исследование.
Следственным отделением Изюмского отдела полиции сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 309 (незаконное приобретение, хранение, наркотических средств без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до 3 лет тюремного заключения.
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