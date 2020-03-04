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04.03.2020  12:48   

Полицейские изъяли около килограмма каннабиса у жителя Харьковщины (ФОТО)

Наркотические вещества хранил по месту жительства 41-летний житель города Изюма.


://hk.npu.gov.ua

Работниками криминальной полиции Изюмского отдела полиции была получена оперативная информация о лицо, причастное к наркопреступлений.

 

3 марта во время проведения санкционированного обыска в частном домовладении неоднократно судимого мужчины полицейские обнаружили и изъяли сухую измельченную вещество растительного происхождения зеленого цвета, которая хранилась в трехлитровой банке и 77 бумажных свертках. Общий вес наркотика составила около 1 килограмма.

Изъятое направлено на экспертное исследование.

Следственным отделением Изюмского отдела полиции сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 309 (незаконное приобретение, хранение, наркотических средств без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до 3 лет тюремного заключения.

Источник:   Отдел коммуникации полиции в Харьковской области
 Тэги:  наркотики, задержание, харьков, пригород, конопля, марихуана
 
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