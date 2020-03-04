04.03.2020 12:48

Полицейские изъяли около килограмма каннабиса у жителя Харьковщины (ФОТО)

Наркотические вещества хранил по месту жительства 41-летний житель города Изюма.



://hk.npu.gov.ua

Работниками криминальной полиции Изюмского отдела полиции была получена оперативная информация о лицо, причастное к наркопреступлений.

3 марта во время проведения санкционированного обыска в частном домовладении неоднократно судимого мужчины полицейские обнаружили и изъяли сухую измельченную вещество растительного происхождения зеленого цвета, которая хранилась в трехлитровой банке и 77 бумажных свертках. Общий вес наркотика составила около 1 килограмма.

Изъятое направлено на экспертное исследование.

Следственным отделением Изюмского отдела полиции сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 309 (незаконное приобретение, хранение, наркотических средств без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до 3 лет тюремного заключения.