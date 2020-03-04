04.03.2020 10:55

Наручники, ножи и гранаты - «джентельменский» набор для активной самообороны смутил харьковских пограничников

У пассажира авто, которое пыталось пересечь государственную границу, нашли арсенал спецсредств для активной обороны, припрятанный от таможни.



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В зону отдела таможенного оформления «Пески» из России в Украину по полосе движения зелений коридор заехал автомобиль с пассажирами в салоне.

И водитель, и пассажиры очень уверенно и почти в один голос уверяли специалистов таможни, что не перемещают ничего запрещенного или ограниченного к перемещению через таможенную границу Украины. Но на основании анализа и оценки рисков указанный автомобиль был выведен на красный коридор.

В результате досмотра в багаже пассажира авто обнаружили целый арсенал неоформленный в таможенном отношении «джентельменский набор» предметов:

металлические наручники - 2 шт,

устройство для отстрела резьбовых пиротехнических патронов,

пиротехнический патрон «Гром» - 12 шт.,

«Сигнал охотника» - 4 шт.

пиротехнические гранаты - 3 шт.,

газовый баллончик «Терен-4М» - 1 шт.,

«Боец» - 1 шт.,

ножи в ножнах общим количеством 6 шт.

Согласно перечню, утвержденному Постановлением # КМУот 25.12.02 №1953, и Постановлением ВРУ от 17.06.92р. №2471-XII, обнаруженные предметы являются специальными средствами активной обороны, не могут находиться в собственности граждан и относятся к видам имущества, ограниченных в отношении гражданского оборота.

Указанные действия имеют признаки нарушений таможенных правил, предусмотренных ст. 471 Таможенного кодекса Украины .