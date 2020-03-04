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04.03.2020  10:55   

Наручники, ножи и гранаты - «джентельменский» набор для активной самообороны смутил харьковских пограничников

У пассажира авто, которое пыталось пересечь государственную границу, нашли арсенал спецсредств для активной обороны, припрятанный от таможни.


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В зону отдела таможенного оформления «Пески» из России в Украину по полосе движения зелений коридор заехал автомобиль с пассажирами в салоне.
И водитель, и пассажиры очень уверенно и почти в один голос уверяли специалистов таможни, что не перемещают ничего запрещенного или ограниченного к перемещению через таможенную границу Украины. Но на основании анализа и оценки рисков указанный автомобиль был выведен на  красный коридор.
В результате досмотра в багаже пассажира авто обнаружили целый арсенал неоформленный в таможенном отношении «джентельменский набор» предметов:

  • металлические наручники - 2 шт,
  • устройство для отстрела резьбовых пиротехнических патронов,
  • пиротехнический патрон «Гром» - 12 шт.,
  • «Сигнал охотника» - 4 шт.
  • пиротехнические гранаты - 3 шт.,
  • газовый баллончик «Терен-4М» - 1 шт.,
  • «Боец» - 1 шт.,
  • ножи в ножнах общим количеством 6 шт.

Согласно перечню, утвержденному Постановлением КМУот 25.12.02 №1953, и Постановлением ВРУ от 17.06.92р. №2471-XII, обнаруженные предметы являются специальными средствами активной обороны, не могут находиться в собственности граждан и относятся к видам имущества, ограниченных в отношении гражданского оборота.
Указанные действия имеют признаки нарушений таможенных правил, предусмотренных ст. 471 Таможенного кодекса Украины .

 

Источник:   Слобожанския таможня
 Тэги:  наручники, контрабанда, харьков, таможня, граница
 
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