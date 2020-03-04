Сожженное тело в коллекторе: полиция просит водителей помочь в раскрытии убийства

Полиция обращается к водителям с просьбой предоставить видео с регистраторов для раскрытия жестокого убийства женщины в Новобаварский районе.
Напомним, тело женщины с телесными повреждениями найдено 1 марта в коллекторной трубе у реки Уды возле улицы Станционной.
Правоохранители просят водителей, чьи автотранспортные средства оснащены видеорегистратором, и которые в период с 9:00 29 февраля по 10:00 1 марта проезжали возле места совершения преступления (въезд Станционный, улицы: Станционная, Дачная, Красная Аллея, Михайловская, проспект Любви Малой, Удянского гидропарк, Птичий рынок) предоставить видеозапись поездки в полицию.
Контактные телефоны: 067 9191102 (Новик Сергей Иванович), 067 5777449 (Драбинко Вадим Владимирович), 097 8980207 (Данильчик Ярослав Игоревич).
Легче дается восприятие новой информации, учеба, поиск нестандартных решений, но все ответственные решения лучше отложить на потом.
Хмурое небо лишь на непродолжительное время избавится от облаков, но вечером его снова затянет. Без осадков. Ночью и утром местами туман.
День памяти христианского епископа и святителя Льва Катанского, жившего на Сицилии в 8 веке, в народе превратился в день Катыша.
влажность:
давление:
ветер: