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04.03.2020  09:38   

Сожженное тело в коллекторе: полиция просит водителей помочь в раскрытии убийства

Полиция обращается к водителям с просьбой предоставить видео с регистраторов для раскрытия жестокого убийства женщины в Новобаварский районе.


// Нацполиция

Напомним, тело женщины с телесными повреждениями найдено 1 марта в коллекторной трубе у реки Уды возле улицы Станционной.

Правоохранители просят водителей, чьи автотранспортные средства оснащены видеорегистратором, и которые в период с 9:00 29 февраля по 10:00 1 марта проезжали возле места совершения преступления (въезд Станционный, улицы: Станционная, Дачная, Красная Аллея, Михайловская, проспект Любви Малой, Удянского гидропарк, Птичий рынок) предоставить видеозапись поездки в полицию.

Контактные телефоны: 067 9191102 (Новик Сергей Иванович), 067 5777449 ​​(Драбинко Вадим Владимирович), 097 8980207 (Данильчик Ярослав Игоревич).

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  убийство, полиция, харьков, перерезали горло, сожгли тело, труп, мертвое тело
 
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