04.03.2020 09:38

Сожженное тело в коллекторе: полиция просит водителей помочь в раскрытии убийства

Полиция обращается к водителям с просьбой предоставить видео с регистраторов для раскрытия жестокого убийства женщины в Новобаварский районе.



// Нацполиция

Напомним, тело женщины с телесными повреждениями найдено 1 марта в коллекторной трубе у реки Уды возле улицы Станционной.



Правоохранители просят водителей, чьи автотранспортные средства оснащены видеорегистратором, и которые в период с 9:00 29 февраля по 10:00 1 марта проезжали возле места совершения преступления (въезд Станционный, улицы: Станционная, Дачная, Красная Аллея, Михайловская, проспект Любви Малой, Удянского гидропарк, Птичий рынок) предоставить видеозапись поездки в полицию.



Контактные телефоны: 067 9191102 (Новик Сергей Иванович), 067 5777449 ​​(Драбинко Вадим Владимирович), 097 8980207 (Данильчик Ярослав Игоревич).