Главная Новости Криминал и происшествия Недалеко уехал: с парковки супермаркета мужчина угнал велосипед (ФОТО)
03.03.2020  17:31   

Недалеко уехал: с парковки супермаркета мужчина угнал велосипед (ФОТО)

Накануне днем ​​харьковские патрульные выезжали вызов по поводу кражи велосипеда.


// Facebook

Кража произошла в Основянском районе.

По предварительной информации неизвестный на парковке супермаркета похитил велосипед и уехал в неизвестном направлении.

В результате отработки сообщения на улице Достоевского патрульные обнаружили мужчину, который двигался на велосипеде, похожем на похищенный. Увидев правоохранителей, мужчина пытался скрыться, но его задержали.

Для установления всех обстоятельств происшествия патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу.

Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  кража, полиция, харьков, велосипед
 
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