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03.03.2020  18:35   

ДТП: столкновение легковушек, трое пассажиров - в больнице (ФОТО, Обновлено)

Авария произошла на Рогани.


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Как информирует ГУ Нацполиции сообщение о ДТП гат улице Роганской, 130-А поступило в полицию 3 марта 2020 года около 12:05. 
 
Предварительно установлено, что 54-летний водитель автомобиля Opel Vectra, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения и столкнулся с транспортным средством ЗАЗ.
 
Ушибы и переломы получили 51-летний водитель автомобиля «ЗАЗ» и двое его пассажиров - 16-летний парень и 56-летняя женщина. Все пострадавшие госпитализированы в больницу. Водитель и пассажир другого транспортного средства не пострадали.
 
В неотложку привезли троих пострадавших. 1 - водитель с переломами ног, 2 - пассажир, мальчик 16 лет - травма левого бедра, 3 - пассажирка, мама мальчика, рваная рана коленного сустава.
 
Пострадавшие получили необходимую помощь, находятся в больнице.
 
У всех состояние стабильно тяжелое.
 
Обстоятельства ДТП устанавливала следственно-оперативная группа.
 
Тэги:  дтп, аварии, харьков, трое в больнице
 
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