03.03.2020 18:35

ДТП: столкновение легковушек, трое пассажиров - в больнице (ФОТО, Обновлено)

Авария произошла на Рогани.



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Как информирует ГУ Нацполиции сообщение о ДТП гат улице Роганской, 130-А поступило в полицию 3 марта 2020 года около 12:05.

Предварительно установлено, что 54-летний водитель автомобиля Opel Vectra, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения и столкнулся с транспортным средством ЗАЗ.

Ушибы и переломы получили 51-летний водитель автомобиля «ЗАЗ» и двое его пассажиров - 16-летний парень и 56-летняя женщина. Все пострадавшие госпитализированы в больницу. Водитель и пассажир другого транспортного средства не пострадали.

В неотложку привезли троих пострадавших. 1 - водитель с переломами ног, 2 - пассажир, мальчик 16 лет - травма левого бедра, 3 - пассажирка, мама мальчика, рваная рана коленного сустава.

Пострадавшие получили необходимую помощь, находятся в больнице.

У всех состояние стабильно тяжелое.

Обстоятельства ДТП устанавливала следственно-оперативная группа.