Нелюдь с Южной Салтовки: неадекват стреляет по животным

На Салтовском шоссе в частных домах (район 43-й гимназии) кто-то стреляет в котов, уже двое пострадали, один умер.
Звезды покровительствуют любым видам накопительства: будь то идея положить деньги в банк, купить недвижимость или даже просто начать собирать марки.
Второй день недели обещают пасмурным. Ночной мелкий дождь к утру может усилиться, но до полудня он должен закончиться. Днем без существенных осадков.
Ежегодно 3 марта все страны отмечают Всемирный день дикой природы (World Wildlife Day).
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