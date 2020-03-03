03.03.2020 14:41

Нелюдь с Южной Салтовки: неадекват стреляет по животным

На Салтовском шоссе в частных домах (район 43-й гимназии) кто-то стреляет в котов, уже двое пострадали, один умер.



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Как сообщает пользователь соцсети, утром кот пошел гулять и днем приполз из последних сил во двор.

Спасти кота ветеринарм не удалось.

Кот умер - операция не помогла.

Пуля прошла почти насквозь.

Незадолго перед этим такой же пулей стреляли в соседского кота.

Она прошла на вылет.

Животному повезло - толком никаких органов не задело - выжил.

Из чего стреляют хозяйке погибшего животного не известон.

Возможно, пневматика.

Пули - у ветеринара.