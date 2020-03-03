Главная Новости Криминал и происшествия Нелюдь с Южной Салтовки: неадекват стреляет по животным
03.03.2020  14:41   

Нелюдь с Южной Салтовки: неадекват стреляет по животным

На Салтовском шоссе в частных домах (район 43-й гимназии) кто-то стреляет в котов, уже двое пострадали, один умер.


facebook.com
Как сообщает пользователь соцсети, утром кот пошел гулять и днем приполз из последних сил во двор.
 
Спасти кота ветеринарм не удалось.
 
Кот умер - операция не помогла. 
 
Пуля прошла почти насквозь.
 
Незадолго перед этим такой же пулей стреляли в соседского кота.
 
Она прошла на вылет.
 
Животному повезло - толком никаких органов не задело - выжил.
 
Из чего стреляют хозяйке погибшего животного не известон.
 
Возможно, пневматика.
 
Пули - у ветеринара.
Тэги:  убийство животных, стрельба, харьков, убил кота
 
Версия для печати
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 
Loading...
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 