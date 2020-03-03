03.03.2020 10:59

Пешеход, сбитый фурой, умер в больнице: полиция начала расследование

Правоохранители выясняют обстоятельства ДТП со смертельным исходом в Холодногорском районе Харькова.



// Нацполиция

2 марта около 18:00 в полицию поступило сообщение о том, что на улице Большой Панасовский водитель грузовика «DAF» допустил наезд на пешехода.



В результате аварии 43-летний пострадавший был доставлен в больницу, однако травмы оказались несовместимыми с жизнью, мужчина скончался.



Следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.



Все обстоятельства аварии устанавливаются.