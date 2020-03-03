Главная Новости Криминал и происшествия Пешеход, сбитый фурой, умер в больнице: полиция начала расследование
03.03.2020  10:59   

Пешеход, сбитый фурой, умер в больнице: полиция начала расследование

Правоохранители выясняют обстоятельства ДТП со смертельным исходом в Холодногорском районе Харькова.


// Нацполиция

2 марта около 18:00 в полицию поступило сообщение о том, что на улице Большой Панасовский водитель грузовика «DAF» допустил наезд на пешехода.

В результате аварии 43-летний пострадавший был доставлен в больницу, однако травмы оказались несовместимыми с жизнью, мужчина скончался.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.

Все обстоятельства аварии устанавливаются.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, харьков, полиция, смерть, сбила фура, умер в больнице
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
03.03 Криминал и происшествия На зебре и под фурой: в Харькове сбили пешехода (Обновлено, ВИДЕО) 02.03 Криминал и происшествия ДТП: немецкий таран припаркованных авто (ФОТО, Обновлено) 02.03 Криминал и происшествия Под Харьковом столкнулись фура и Daewoo: в легковушке никто не выжил (ФОТО)
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 
Loading...
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 