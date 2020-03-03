Пешеход, сбитый фурой, умер в больнице: полиция начала расследование

Правоохранители выясняют обстоятельства ДТП со смертельным исходом в Холодногорском районе Харькова.
2 марта около 18:00 в полицию поступило сообщение о том, что на улице Большой Панасовский водитель грузовика «DAF» допустил наезд на пешехода.
В результате аварии 43-летний пострадавший был доставлен в больницу, однако травмы оказались несовместимыми с жизнью, мужчина скончался.
Следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.
Все обстоятельства аварии устанавливаются.
Звезды покровительствуют любым видам накопительства: будь то идея положить деньги в банк, купить недвижимость или даже просто начать собирать марки.
Второй день недели обещают пасмурным. Ночной мелкий дождь к утру может усилиться, но до полудня он должен закончиться. Днем без существенных осадков.
Ежегодно 3 марта все страны отмечают Всемирный день дикой природы (World Wildlife Day).
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