Главная Новости Криминал и происшествия Неисправная печь отказалась работать на твердом топливе - под Харьковом очередная жертва (ФОТО)
03.03.2020  10:40   

Неисправная печь отказалась работать на твердом топливе - под Харьковом очередная жертва (ФОТО)

Балаклейский район: из-за пренебрежения правил эксплуатации печного отопления погиб человек


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2 марта в 17:29 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, который произошел в частном доме на ул. Уютная, 9 в г.. Балаклея.

На момент прибытия спасателей огонь успел охватить 2 комнаты дома на площади 50 кв.м. Спасатели сразу приступили к пожаротушению, в процессе которого нашли в одной из комнат возле кровати тело погибшего 56-летнего хозяина.

В 17:57 пожар локализован и в 19:28 ликвидирован. Половину дома удалось спасти.

По предварительным данным возгорание произошло из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печи на твердом топливе.

 

 

 

 
Источник:   ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
 Тэги:  пожар, спасатели, харьков, пострадавшие
 
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