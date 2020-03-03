Неисправная печь отказалась работать на твердом топливе - под Харьковом очередная жертва (ФОТО)

Балаклейский район: из-за пренебрежения правил эксплуатации печного отопления погиб человек
2 марта в 17:29 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, который произошел в частном доме на ул. Уютная, 9 в г.. Балаклея.
На момент прибытия спасателей огонь успел охватить 2 комнаты дома на площади 50 кв.м. Спасатели сразу приступили к пожаротушению, в процессе которого нашли в одной из комнат возле кровати тело погибшего 56-летнего хозяина.
В 17:57 пожар локализован и в 19:28 ликвидирован. Половину дома удалось спасти.
По предварительным данным возгорание произошло из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печи на твердом топливе.
Звезды покровительствуют любым видам накопительства: будь то идея положить деньги в банк, купить недвижимость или даже просто начать собирать марки.
Второй день недели обещают пасмурным. Ночной мелкий дождь к утру может усилиться, но до полудня он должен закончиться. Днем без существенных осадков.
Ежегодно 3 марта все страны отмечают Всемирный день дикой природы (World Wildlife Day).
влажность:
давление:
ветер: