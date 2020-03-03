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03.03.2020  10:31   

На Салтовке сгорела легковушка (ВИДЕО)

Пожар произошел рядом с гаражным кооперативом «Каскад».


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Утром 3 марта в автомобиле Volkswagen во время движения загорелся моторный отсек, сообщает NewsRoom со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Харьковской области.

Сообщение о пожаре поступило в службу спасения в 7.45, а уже в 7.58 его удалось полностью ликвидировать.

Пострадавших нет. Вероятная причина воспламенения — техническая неисправность автомобиля.

Видео пожара очевидцы распространили по соцсетям.

На записи видно, как к пылающему автомобилю подъезжает пожарная машмна, и спасатели начинают тушить пламя, охватившее переднюю часть легковушки.

Тэги:  пожар, харьков
 
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