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03.03.2020  09:59   

Внимание, розыск: харьковчанина обвиняют в жестоком убийстве во Львове (ВИДЕО, ФОТО)

На Львовщине полицейские разыскивают 56-летнего жителя Харьковской области, подозреваемого в убийстве и покушении на убийство.


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1 марта около 21.25 на оперативную линию 102 поступило сообщение о том, что на улице Садовой в городе Пустомыты Львовской области произошла стрельба, в результате чего ранены два человека - молодая девушка и мужчина.

Как установили правоохранители, около девяти часов вечера 56-летний житель Харьковской области выстрелил в голову своей знакомой, 22-летней жительнице города Яворов, а также ранил очевидца события, который бросился на помощь девушке. Злоумышленник скрылся на микроавтобусе «Фольксваген Т5».

Вследствие полученного ранения девушка скончалась по дороге в больницу в карете «скорой», а 42-летний житель Пустомытовского района с огнестрельным ранением грудной клетки был госпитализирован.

На территории Львовской области была введена полицейская операция, к розыску и задержанию злоумышленника задействованы работники всех без исключения подразделений полиции Львовщины, патрульные полицейские и сотрудники других служб.

Вскоре в лесном массиве между селами Навария и Поршна Пустомытовского района полицейские обнаружили микроавтобус, на котором скрылся злоумышленник.



Следователи открыли уголовные производства по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины и ч.2 ст.15, п.1 ч.2 ст.115 (покушение на убийство) УК Украины. Максимальное наказание, которое грозит злоумышленнику - пожизненное лишение свободы.

По подозрению в совершении убийства и покушения на убийство разыскивается Тур Виктор Васильевич, 1963 года рождения, житель Харьковской области. Приметы: рост около 170 см, шатен, носит бороду. Одетый в длинную коричневую кожаную куртку, темно-синий свитер и темные брюки.

Всех, кто владеет информацией, которая поможет установить местонахождение злоумышленника, правоохранители просят обратиться на оперативную линию 102. Разыскиваемый может быть вооружен, – предупреждают полицейские.

На территории области продолжается полицейская спецоперация, правоохранители проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению местонахождения и задержанию 56-летнего жителя Харьковской области, причастного к совершению этих преступлений.

Источник:   Нацполиция
 Тэги:  убийство, полиция, харьков
 
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