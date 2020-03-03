Утром на Салтовке не ходили трамваи: на путях сломалась фура (ВИДЕО)

Утром 3 марта жителям Немышли было трудно добраться на работу.
По проспекту Тракторостроителей стояли трамваи 26 и 23 маршрутов.
Причина – на трамвайных путях на Немышле произошла поломка у фуры.
«Пробка из трамваев почти до Масельского», – сообщали очевидцы в соцсетях
Звезды покровительствуют любым видам накопительства: будь то идея положить деньги в банк, купить недвижимость или даже просто начать собирать марки.
Второй день недели обещают пасмурным. Ночной мелкий дождь к утру может усилиться, но до полудня он должен закончиться. Днем без существенных осадков.
Ежегодно 3 марта все страны отмечают Всемирный день дикой природы (World Wildlife Day).
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