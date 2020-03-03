Главная Новости Криминал и происшествия Утром на Салтовке не ходили трамваи: на путях сломалась фура (ВИДЕО)
03.03.2020  09:46   

Утром на Салтовке не ходили трамваи: на путях сломалась фура (ВИДЕО)

Утром 3 марта жителям Немышли было трудно добраться на работу.


// Telegram

По проспекту Тракторостроителей стояли трамваи 26 и 23 маршрутов.

Причина – на трамвайных путях на Немышле произошла поломка у фуры.

«Пробка из трамваев почти до Масельского», – сообщали очевидцы в соцсетях

Тэги:  пробка, авария, харьков, не ходят тармваи, сломалась фура
 
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