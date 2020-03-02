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02.03.2020  19:51   

В центре Харькове накрыли порно-студию (ВИДЕО)

Харьковчане и полиция обнаружили подпольную web порно студию на главной улице города.


//t.me

Как информируют пользователи соцсети, представитель полиции сообщил, что на Сумской, 5, предположительно, работала подпольная web порно студия.

 

 

Тэги:  порно-студия, накрыли, харьков
 
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