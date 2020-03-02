В центре Харькове накрыли порно-студию (ВИДЕО)

Харьковчане и полиция обнаружили подпольную web порно студию на главной улице города.
Как информируют пользователи соцсети, представитель полиции сообщил, что на Сумской, 5, предположительно, работала подпольная web порно студия.
Про сегодняшний день можно сказать поговоркой: «Ум и сердце не в ладу». Не ждите ни от себя, ни от окружающих особой последовательности.
Второй день недели обещают пасмурным. Ночной мелкий дождь к утру может усилиться, но до полудня он должен закончиться. Днем без существенных осадков.
Среди всех постов, которые соблюдают христиане, Великий пост является самым строгим: семь недель воздержания и молитв.
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