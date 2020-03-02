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02.03.2020  19:11   

Мужчина с гранатами задержан в харьковском метро (ФОТО)

Полицейские изъяли боеприпасы у пассажира метрополитена.


hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, 1 марта 2020 года около 15:20 сотрудники отдела полиции в метрополитене остановили гражданина при прохождении турникетного контроля на станции «Южный вокзал».
 
При осмотре полицейские обнаружили в рюкзаке мужчины 1 гранату «Ф-1» и 1 - «РГД-5» с запалами к ним.
 
По адресу выезжала следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления харьковской милиции.
 
Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертное исследование.
 
Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы.
 
Место приобретения и цель хранения боеприпасов устанавливаются.
 
В настоящее время решается вопрос о сообщение мужу о подозрении и избрании ему меры пресечения.
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  гранаты, метро, харьков
 
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