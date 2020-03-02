02.03.2020 19:11

Мужчина с гранатами задержан в харьковском метро (ФОТО)

Полицейские изъяли боеприпасы у пассажира метрополитена.



hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, 1 марта 2020 года около 15:20 сотрудники отдела полиции в метрополитене остановили гражданина при прохождении турникетного контроля на станции «Южный вокзал».

При осмотре полицейские обнаружили в рюкзаке мужчины 1 гранату «Ф-1» и 1 - «РГД-5» с запалами к ним.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления харьковской милиции.

Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертное исследование.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы.

Место приобретения и цель хранения боеприпасов устанавливаются.

В настоящее время решается вопрос о сообщение мужу о подозрении и избрании ему меры пресечения.