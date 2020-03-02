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02.03.2020  13:35   

Внимание! Розыск воров (ФОТО, Обновлено)

Разыскиваются украденные лошади и воры.


//facebook.com/kharkiv1654
Как сообщает ГУ Нацполиции, на Харьковщине полицейские выясняют обстоятельства похищения лошадей.
 
Сумма нанесенного ущерба устанавливается.
 
1 марта 2020 года в 07:40 в Валковский отдел полиции поступило сообщение от 46-летней жительницы села Манилы. Заявительница рассказала, что неизвестные из сарая украли 5 лошадей.
 
При выезде на место происшествия следственно-оперативная группа установила, что неизвестные взломали замки на дверях сарая на территории хозяйства женщины и похитили 4 лошадей.
 
Следователями Валковского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 3 лет тюремного заключения.
 
Следственные действия продолжаются, устанавливаются причастные к совершению преступления лица.
 
Ранее в соцсети появилось обращение за помощью  в поиске преступников.
 
1 марта 2020 года ночью были украдены 4 лошади из деревни Манилы. Был разрезан электронный пастух, с которым гуляли лошади.
 
Из конюшни увели всех лошадей, которые там находились постоянно (аренда помещения+уход), кроме одной, которая тоже пренадлежит мне.
 
В ходе поисков были найдены следы 4х лошадей, которые из села Манилы вели через поля в сторону Симферопольской трассы. Мы проследовали по следам и возле старой заброшенной, как ее там называют "зеркальной" заправки, напротив бывшего поста ГАИ, мы обнаружили следы погрузки лошадей в машину.
 
Написано заявление, возбуждено уголовное дело по статье 185 уголовного кодекса Украины "Кража в особо крупных размерах"
 
Может кто ехал в Харьков и мог их увидеть. Помогите их найти.
 
 
 
 
 
Тэги:  убийство, кража, харьков, убили человека, увели лошадей, смерть, зарезан
 
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