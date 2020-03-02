02.03.2020 13:35

Внимание! Розыск воров (ФОТО, Обновлено)

Разыскиваются украденные лошади и воры.



//facebook.com/kharkiv1654

Как сообщает ГУ Нацполиции, на Харьковщине полицейские выясняют обстоятельства похищения лошадей. Сумма нанесенного ущерба устанавливается. 1 марта 2020 года в 07:40 в Валковский отдел полиции поступило сообщение от 46-летней жительницы села Манилы. Заявительница рассказала, что неизвестные из сарая украли 5 лошадей. При выезде на место происшествия следственно-оперативная группа установила, что неизвестные взломали замки на дверях сарая на территории хозяйства женщины и похитили 4 лошадей. Следователями Валковского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 3 лет тюремного заключения. Следственные действия продолжаются, устанавливаются причастные к совершению преступления лица. Ранее в соцсети появилось обращение за помощью в поиске преступников.

1 марта 2020 года ночью были украдены 4 лошади из деревни Манилы. Был разрезан электронный пастух, с которым гуляли лошади.

Из конюшни увели всех лошадей, которые там находились постоянно (аренда помещения+уход), кроме одной, которая тоже пренадлежит мне.

В ходе поисков были найдены следы 4х лошадей, которые из села Манилы вели через поля в сторону Симферопольской трассы. Мы проследовали по следам и возле старой заброшенной, как ее там называют "зеркальной" заправки, напротив бывшего поста ГАИ, мы обнаружили следы погрузки лошадей в машину.

Написано заявление, возбуждено уголовное дело по статье 185 уголовного кодекса Украины "Кража в особо крупных размерах"

Может кто ехал в Харьков и мог их увидеть. Помогите их найти.