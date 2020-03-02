Полиция искала взрывчатку в РОСТе на Новых Домах (ФОТО)

Минирование оказалось ложным.
1 марта в 20:01 в службу «102» позвонил неизвестный и проинформировала о закладке взрывчатки в супермаркете по проспекту Петра Григоренко.
Предварительно, вызов в полицию был осуществлен с таксофона.
По адресу выезжали руководство и следственно-оперативная группа Слободского отдела полиции, сотрудники взрывотехнического управления ГУНП в Харьковской области.
В ходе обследования территории заведения были эвакуированы около 60 человек. Взрывных устройств или взрывоопасных веществ правоохранители не обнаружили..
Факт события зарегистрирован в Едином учета заявлений и сообщений Слободского отдела полиции. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.
Про сегодняшний день можно сказать поговоркой: «Ум и сердце не в ладу». Не ждите ни от себя, ни от окружающих особой последовательности.
Второй день недели обещают пасмурным. Ночной мелкий дождь к утру может усилиться, но до полудня он должен закончиться. Днем без существенных осадков.
Среди всех постов, которые соблюдают христиане, Великий пост является самым строгим: семь недель воздержания и молитв.
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