02.03.2020 12:41

Полиция искала взрывчатку в РОСТе на Новых Домах (ФОТО)

Минирование оказалось ложным.



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1 марта в 20:01 в службу «102» позвонил неизвестный и проинформировала о закладке взрывчатки в супермаркете по проспекту Петра Григоренко.

Предварительно, вызов в полицию был осуществлен с таксофона.

По адресу выезжали руководство и следственно-оперативная группа Слободского отдела полиции, сотрудники взрывотехнического управления ГУНП в Харьковской области.

В ходе обследования территории заведения были эвакуированы около 60 человек. Взрывных устройств или взрывоопасных веществ правоохранители не обнаружили..



Факт события зарегистрирован в Едином учета заявлений и сообщений Слободского отдела полиции. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.