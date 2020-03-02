Сожженное тело в коллекторе: правоохранители выясняют личность погибшей

Тело женщины в коллекторной трубе у реки Уды обнаружила во время прогулки местная жительница.
Сообщение о происшествии поступило в Новобаварский отдел полиции 1 марта около 13:10.
На место выезжали руководство ГУНП в Харьковской области и районной полиции, следственно-оперативная группа, передвижная криминалистическая лаборатория. В ходе осмотра места происшествия установлено, что погибшей около 20-35 лет.
Тело женщины направлено в Харьковского областного бюро судебно-медицинской экспертизы для установления причины смерти.
По данному факту следственным открыто уголовное производство по п. 4 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает пожизненное лишение свободы.
Сейчас полицейскими принимаются меры, направленные на установление личности погибшей и всех обстоятельства произошедшего, проводятся необходимые следственные действия.
Про сегодняшний день можно сказать поговоркой: «Ум и сердце не в ладу». Не ждите ни от себя, ни от окружающих особой последовательности.
Второй день недели обещают пасмурным. Ночной мелкий дождь к утру может усилиться, но до полудня он должен закончиться. Днем без существенных осадков.
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