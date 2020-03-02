Главная Новости Криминал и происшествия Под Харьковом столкнулись фура и Daewoo: в легковушке никто не выжил (ФОТО)
02.03.2020  12:10   

Под Харьковом столкнулись фура и Daewoo: в легковушке никто не выжил (ФОТО)

2 марта в 5:50 на трассе «Чугуев-Меловое» на въезде в города Купянска произошло столкновение автомобилей «КАМАЗ» с прицепом и «Daewoo Lanos».


// Нацполиция

В результате аварии 22-летний водитель легковушки и двое его пассажиров - 24 и 44-летние женщины от полученных травм погибли на месте. Еще один пассажир автомобиля, 47-летний мужчина, был госпитализирован в местную больницу, однако вскоре скончался.

Следователями открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.

В настоящее время решается вопрос о задержании 36-летнего водителя грузовика в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.



 

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
02.03 Криминал и происшествия ДТП: немецкий таран припаркованных авто (ФОТО, Обновлено) 02.03 Криминал и происшествия На Салтовке ВАЗ врезался в столб: водителя увезли с ушибами, дорогу мыли спасатели (ФОТО) 01.03 Криминал и происшествия Подвыпивший лихач хватанул обочину и вылетел на встречку, протаранив такси (ФОТО)
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 
Loading...
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 