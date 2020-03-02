02.03.2020 12:10

Под Харьковом столкнулись фура и Daewoo: в легковушке никто не выжил (ФОТО)

2 марта в 5:50 на трассе «Чугуев-Меловое» на въезде в города Купянска произошло столкновение автомобилей «КАМАЗ» с прицепом и «Daewoo Lanos».



// Нацполиция

В результате аварии 22-летний водитель легковушки и двое его пассажиров - 24 и 44-летние женщины от полученных травм погибли на месте. Еще один пассажир автомобиля, 47-летний мужчина, был госпитализирован в местную больницу, однако вскоре скончался.



Следователями открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.

В настоящее время решается вопрос о задержании 36-летнего водителя грузовика в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.



Все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.





