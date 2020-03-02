02.03.2020 10:18

Во время концерта в парке Горького загорелась сцена: комментарий пресс-службы (ВИДЕО)

Видео происшествия очевидцы выложили в соцсети.



// Facebook

1 марта, во время празднивания Масленицы, в парке культуры и отдыха имени Горького загорелся угол сцены, на которой выступал танцевальный коллектив.



Как сообщили в пресс-службе парка, причиной пожара стала чаша с горящей жидкостью фаер-шоу.



Она опрокинулась, когда ее тушили после выступления.



«Спустя 10 секунд наши сотрудники погасили огонь огнетушителем», - отметили в пресс-службе.