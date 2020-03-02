Во время концерта в парке Горького загорелась сцена: комментарий пресс-службы (ВИДЕО)

Видео происшествия очевидцы выложили в соцсети.
1 марта, во время празднивания Масленицы, в парке культуры и отдыха имени Горького загорелся угол сцены, на которой выступал танцевальный коллектив.
Как сообщили в пресс-службе парка, причиной пожара стала чаша с горящей жидкостью фаер-шоу.
Она опрокинулась, когда ее тушили после выступления.
«Спустя 10 секунд наши сотрудники погасили огонь огнетушителем», - отметили в пресс-службе.
Про сегодняшний день можно сказать поговоркой: «Ум и сердце не в ладу». Не ждите ни от себя, ни от окружающих особой последовательности.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Без существенных осадков.
Среди всех постов, которые соблюдают христиане, Великий пост является самым строгим: семь недель воздержания и молитв.
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