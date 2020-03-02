Главная Новости Криминал и происшествия Во время концерта в парке Горького загорелась сцена: комментарий пресс-службы (ВИДЕО)
02.03.2020  10:18   

Во время концерта в парке Горького загорелась сцена: комментарий пресс-службы (ВИДЕО)

Видео происшествия очевидцы выложили в соцсети.


// Facebook

1 марта, во время празднивания Масленицы, в парке культуры и отдыха имени Горького загорелся угол сцены, на которой выступал танцевальный коллектив.

Как сообщили в пресс-службе парка, причиной пожара стала чаша с горящей жидкостью фаер-шоу.

Она опрокинулась, когда ее тушили после выступления.

«Спустя 10 секунд наши сотрудники погасили огонь огнетушителем», - отметили в пресс-службе.

Тэги:  пожар, харьков, парк горького, загорелась сцена, фаер-шоу
 
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