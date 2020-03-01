Подвыпивший лихач хватанул обочину и вылетел на встречку, протаранив такси (ФОТО)

В такси находилась пара с грудным ребенком.
ДТП случилось 29 февраля в Харьковской области, на трассе между поселком Кочеток и городом Чугуевом. В такси находилась семья с грудничком. К счастью, никто, кроме техники, не пострадал.
По словам очевидцев, аварию спровоцировал водитель автомобиля Opel, который был пьян. Свидетели рассказали, что движение автомобиля по трассе было хаотичным.
«Ехал со стороны Кочетка в Чугуев зигзагами. Перед Чугуевом хватанул обочину и вылетел на встречку, влетел в такси, ехавшее во встречном направлении. В такси были пассажиры с грудничком», - пишут очевидцы.
В результате столкновения автомобили получили механические повреждения.
Детали ДТП устанавливаются.
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