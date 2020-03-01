01.03.2020 15:25

Подвыпивший лихач хватанул обочину и вылетел на встречку, протаранив такси (ФОТО)

В такси находилась пара с грудным ребенком.



Фото из социальных сетей

ДТП случилось 29 февраля в Харьковской области, на трассе между поселком Кочеток и городом Чугуевом. В такси находилась семья с грудничком. К счастью, никто, кроме техники, не пострадал.

По словам очевидцев, аварию спровоцировал водитель автомобиля Opel, который был пьян. Свидетели рассказали, что движение автомобиля по трассе было хаотичным.

«Ехал со стороны Кочетка в Чугуев зигзагами. Перед Чугуевом хватанул обочину и вылетел на встречку, влетел в такси, ехавшее во встречном направлении. В такси были пассажиры с грудничком», - пишут очевидцы.

В результате столкновения автомобили получили механические повреждения.

Детали ДТП устанавливаются.