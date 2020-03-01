01.03.2020 11:54

Пара отделений спасателей оперативно потушили авто и навес, спасая жилье жителей приграничного поселка на Харковщине (ФОТО)

Дергачевский район: благодаря оперативным действиям пожарных удалось предотвратить пожар в жилом доме.



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29 февраля о 11:42 на номер «101» поступило сообщение о пожаре на территории частного домовладения по адресу: Дергачевский район, с. Прудянка, пер. 1-го Мая, 45.

К месту происшествия выехали 2 отделения службы спасения на автоцистернах из пгт. Казачья Лопань и с м. Дергачи. На момент прибытия пожарных горела деревянные конструкции хозяйственной постройки и навеса, а также автомобиль ВАЗ-2106 1988 г.в. Площадь пожара составила около 12 кв.м. Так, как навес и хозяйственная постройка были расположены вплотную к жилому дому, то спасатели немедленно приняли меры для предотвращения распространения пламени на него.

В 12:27 пожар был локализован, а в 13:27 полностью ликвидирован. Причина возникновения пожара устанавливается.