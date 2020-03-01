Главная Новости Криминал и происшествия Пара отделений спасателей оперативно потушили авто и навес, спасая жилье жителей приграничного поселка на Харковщине (ФОТО)
01.03.2020  11:54   

Пара отделений спасателей оперативно потушили авто и навес, спасая жилье жителей приграничного поселка на Харковщине (ФОТО)

Дергачевский район: благодаря оперативным действиям пожарных удалось предотвратить пожар в жилом доме.


://facebook.com

29 февраля о 11:42 на номер «101» поступило сообщение о пожаре на территории частного домовладения по адресу: Дергачевский район, с. Прудянка, пер. 1-го Мая, 45.

К месту происшествия выехали 2 отделения службы спасения на автоцистернах из пгт. Казачья Лопань и с м. Дергачи. На момент прибытия пожарных горела деревянные конструкции хозяйственной постройки и навеса, а также автомобиль ВАЗ-2106 1988 г.в. Площадь пожара составила около 12 кв.м. Так, как навес и хозяйственная постройка были расположены вплотную к жилому дому, то спасатели немедленно приняли меры для предотвращения распространения пламени на него.  

В 12:27 пожар был локализован, а в 13:27 полностью ликвидирован. Причина возникновения пожара устанавливается.

 

 

Источник:   ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
 Тэги:  пожар, спасатели, харьковщина, пострадавшие
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
01.03 Криминал и происшествия Неосторожное курение в постели привело к очередной гибели мужчины под Харьковом 29.02 Криминал и происшествия Спасатели гасили возгорание 5 часов - по итогу в обугленных вещах нашли труп мужчины (ФОТО) 28.02 Криминал и происшествия Прямо перед началом сезона неисправная печка оставила дачников без жилья в ближнем пригороде Харькова (ФОТО)
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 
Loading...
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 