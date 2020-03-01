01.03.2020 10:40

Неосторожное курение в постели привело к очередной гибели мужчины под Харьковом

Волчанский район: пожара погиб 42-летний мужчина, подразделения ГСЧС не вызывались.



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29 февраля в дежурную часть Главного управления ДСНС Украины в Харьковской области от Национальной полиции поступило сообщение о том, что около 20:30 28 февраля в результате пожара погиб мужчина 1978 года рождения. Возгорание возникло в комнате жилого дома по адресу: Волчанский район, с. Котовка, ул. Полевая, 10.

Как выяснилось, событие обнаружил председатель сельсовета. В одной из жилых комнат тлел кровать, пол и домашние вещи на площади около 3 кв.м.

Пожарные подразделения на место происшествия не вызывались.

По предварительным данным причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении.