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28.02.2020  16:49   

ДТП: легковушки не поделили перекресток и застопорили движение (ФОТО)

Об аварии сообщают очевидцы.


ДТП: легковушки не поделили перекресток и застопорили движение (ФОТО)

Как информируют пользователи соцсети, на перекрёстке проспекта Науки и Отакара Яроша - ДТП.

По предварительной информации здесь произошло столкновение двух легковушек. 

Движение затруднено.

Информации о пострадавших пока нет.

Тэги:  дтп, аварии, харьков, яроша, проспект науки, столкнулись легковушки
 
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