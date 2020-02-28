ДТП: легковушки не поделили перекресток и застопорили движение (ФОТО)

Об аварии сообщают очевидцы.
Как информируют пользователи соцсети, на перекрёстке проспекта Науки и Отакара Яроша - ДТП.
По предварительной информации здесь произошло столкновение двух легковушек.
Движение затруднено.
Информации о пострадавших пока нет.
День творческого подхода, неожиданных решений и внезапных вспышек чувств – обещает принести вам немало сюрпризов.
В выходные погода наладится, дожди прекратятся. Синоптики обещают, что будет тепло.
День штурманской службы авиации ВВС Украины отмечается ежегодно 28 февраля, начиная с 2008 года.
влажность:
давление:
ветер: