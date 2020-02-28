28.02.2020 16:49

ДТП: легковушки не поделили перекресток и застопорили движение (ФОТО)

Об аварии сообщают очевидцы.



ДТП: легковушки не поделили перекресток и застопорили движение (ФОТО)



Как информируют пользователи соцсети, на перекрёстке проспекта Науки и Отакара Яроша - ДТП.

По предварительной информации здесь произошло столкновение двух легковушек.

Движение затруднено.

Информации о пострадавших пока нет.