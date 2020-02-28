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28.02.2020  14:41   

Провал афериста: с помощью поддельных документов пытался отхватить земли на сотни тысяч

Председателю фермерского хозяйства сообщено о подозрении.


//sobitie.com.ua
Близнюковским отделом Лозовской местной прокуратуры сообщено о подозрении председателю фермерского хозяйства по факту использования заведомо поддельного документа и покушении на злоупотребление полномочиями должностным лицом юридического лица частного права, повлекшее тяжкие последствия (ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 364-1 УК Украины).
 
Как рассказал заместитель руководителя местной прокуратуры Дмитрий Нестеров, в августе 2019 председатель фермерского хозяйства пытался незаконно получить в аренду фермерского хозяйства земельные участки, принадлежащие Лозовской городской объединенной территориальной общине, общей площадью около 26 га и стоимостью 710 тыс. грн.
 
Используя заведомо поддельные оригиналы документов - приказы и договоры аренды земельных участков с ГУ Госгеокадастра в Харьковской области, председатель фермерского хозяйства подал их к государственному регистратору. На этом он и был разоблачен.
 
Благодаря принятым прокуратурой мерам предупреждено незаконное отчуждение земель Лозовского городского объединенной территориальной общины.  
 
Сейчас досудебное расследование продолжается.
 
Максимальная санкция предусматривает наказание в виде 6 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  мошенничество, афера, харьков, поддельные документы, фальшивые договора
 
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