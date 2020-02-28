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28.02.2020  13:11   

ДТП: торпедирование японца отлетевшим колесом

Об аварии сообщают очевидцы, выложившие в сеть видео.


//t.me

Как информируют пользователи соцсети,  на Клочковской - авария.

Здесь у Газели отвалилось колесо.

При этом, по информации сообщивших, оно попало в бок Ниссан Leaf. 

Подробностей пока нет.

Тэги:  дтп, аварии, харьков, отлетело колесо, колесо врезалось в машину
 
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