ДТП: торпедирование японца отлетевшим колесом

Об аварии сообщают очевидцы, выложившие в сеть видео.
Как информируют пользователи соцсети, на Клочковской - авария.
Здесь у Газели отвалилось колесо.
При этом, по информации сообщивших, оно попало в бок Ниссан Leaf.
Подробностей пока нет.
День творческого подхода, неожиданных решений и внезапных вспышек чувств – обещает принести вам немало сюрпризов.
Ночью сильный дождь и мокрый снег. Днем небольшой дождь с мокрым снегом. Утром и днем порывы ветра 15-20 м/с.
День штурманской службы авиации ВВС Украины отмечается ежегодно 28 февраля, начиная с 2008 года.
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