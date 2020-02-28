28.02.2020 13:11

ДТП: торпедирование японца отлетевшим колесом

Об аварии сообщают очевидцы, выложившие в сеть видео.



//t.me

Как информируют пользователи соцсети, на Клочковской - авария.

Здесь у Газели отвалилось колесо.

При этом, по информации сообщивших, оно попало в бок Ниссан Leaf.

Подробностей пока нет.