Полиция задержала афериста-рециидивиста, минировавшего харьковский стадион

Злоумышленником оказался 28-летний харьковчанин, ранее судимый за совершение мошенничества.
Информация о минировании стадиона «Металлист» поступило в службу «102» 27 февраля около 23:00.
Специалисты взрывотехнического управления тщательно осмотрели 1300 квадратных метров территории стадиона, эвакуировали 10 рабочих. Взрывных устройств или взрывоопасных веществ правоохранители не обнаружили.
Полицейские установили, что ложное сообщение сделал 28-летний житель Харькова, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности.
Факт события зарегистрирован в Едином учета заявлений и сообщений Слободского отдела полиции. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.
День творческого подхода, неожиданных решений и внезапных вспышек чувств – обещает принести вам немало сюрпризов.
Ночью сильный дождь и мокрый снег. Днем небольшой дождь с мокрым снегом. Утром и днем порывы ветра 15-20 м/с.
День штурманской службы авиации ВВС Украины отмечается ежегодно 28 февраля, начиная с 2008 года.
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