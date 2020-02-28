Главная Новости Криминал и происшествия Полиция задержала афериста-рециидивиста, минировавшего харьковский стадион
28.02.2020  12:21   

Полиция задержала афериста-рециидивиста, минировавшего харьковский стадион

Злоумышленником оказался 28-летний харьковчанин, ранее судимый за совершение мошенничества.


//redpost.com.ua/

Информация о минировании стадиона «Металлист» поступило в службу «102» 27 февраля около 23:00.

Специалисты взрывотехнического управления тщательно осмотрели 1300 квадратных метров территории стадиона, эвакуировали 10 рабочих. Взрывных устройств или взрывоопасных веществ правоохранители не обнаружили.

Полицейские установили, что ложное сообщение сделал 28-летний житель Харькова, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности.

Факт события зарегистрирован в Едином учета заявлений и сообщений Слободского отдела полиции. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.

Источник:   Отдел коммуникации полиции в Харьковской области
 Тэги:  минирование, харьков, полиция, эвакуация
 
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