28.02.2020 12:21

Полиция задержала афериста-рециидивиста, минировавшего харьковский стадион

Злоумышленником оказался 28-летний харьковчанин, ранее судимый за совершение мошенничества.



//redpost.com.ua/

Информация о минировании стадиона «Металлист» поступило в службу «102» 27 февраля около 23:00.

Специалисты взрывотехнического управления тщательно осмотрели 1300 квадратных метров территории стадиона, эвакуировали 10 рабочих. Взрывных устройств или взрывоопасных веществ правоохранители не обнаружили.

Полицейские установили, что ложное сообщение сделал 28-летний житель Харькова, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности.

Факт события зарегистрирован в Едином учета заявлений и сообщений Слободского отдела полиции. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.