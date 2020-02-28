Двое умельцев открыли интернет-бизнес по переделке старого оружия (ФОТО)

Служба безопасности Украины блокировала в Харьковской и Полтавской областях незаконное изготовление и сбыт огнестрельного оружия и боеприпасов.
Так, по предварительным данным следствия, двое жителей Харькова и Кременчуга занимались переработкой устаревших образцов оружия для приведения ее в боевое состояние для продажи.
Мастерские по изготовлению средств поражения они обустроили по месту жительства - в частном доме и квартире. Своих клиентов дельцы подыскивали через специализированные интернет-платформы, по почте переправляли им готовый товар.
Во время проведения обысков по месту жительства фигурантов правоохранители обнаружили 2 пистолета-пулемета, 13 пистолетов и револьверов; 2 винтовки, большое количество комплектующих к огнестрельному оружию и патронов различного калибра.
По факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.
Сейчас решается вопрос о сообщение злоумышленникам о подозрении.
Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к противоправной деятельности.
Мероприятия проводились совместно с Департаментом стратегических расследований Национальной полиции.
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