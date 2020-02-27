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27.02.2020  18:19   

ДТП: самосвал вылетел с трассы (ФОТО)

Об аварии сообщают очевидцы.


//t.me

Как информируют пользователи соцсети, под Харьковом - ДТП.

По трассе на Богодухов самосвал улетел в кювет.

Подробностей и сведений о постарадавших пока нет.

 

Тэги:  дтп, вылетел с трассы, харьков, авария
 
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