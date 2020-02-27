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27.02.2020  15:31   

Жадность, паника, агрессия и хамство - Геннадий Кернес прокомментировал беспорядки на Барабашово

Через свою страницу в соцсети городской голова дал свою оценку ситуации, которая сложилась на вещевом рынке.


://t.me/kernes59

«То, что я увидел сегодня на Барабашово - это паника и животные инстинкты. Агрессия и хамство. Людей я не виню: годами их держали на поводке, они строились без документов, их заставляли платить рынку дань за годы вперед, а когда пришло время пролить свет на эту клоаку, им объявили врага - Кернес. 

Враг хозяев рынка Барабашово - их жадность и спрятаться за спину людей не получится.
Сегодня коммунальные службы сносили незаконную рекламную конструкцию, ни одно торговое место не тронуто и не будет, пока предприниматели не получат замену.
Незаконное использование земли концерном АВЭК доказывается и уже доказано в суде.
А разобраться с действиями боевиков,  «фельдматушек», которые с утра перекрыли дороги, поджигали  и разжигали конфликт - это ответственность правоохранителей» - говорится в сообщении.
Источник:   Геннадий Кернес/ телеграмм канал
 Тэги:  кернес, барабашово, харьков, рынок, дорога
 
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