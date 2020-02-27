Жадность, паника, агрессия и хамство - Геннадий Кернес прокомментировал беспорядки на Барабашово

Через свою страницу в соцсети городской голова дал свою оценку ситуации, которая сложилась на вещевом рынке.
«То, что я увидел сегодня на Барабашово - это паника и животные инстинкты. Агрессия и хамство. Людей я не виню: годами их держали на поводке, они строились без документов, их заставляли платить рынку дань за годы вперед, а когда пришло время пролить свет на эту клоаку, им объявили врага - Кернес.
Гороскоп на сегодняшний день совсем неплох, обещая вам энергичность и неутомимость практически в любых сферах жизни, в том числе и в любви.
Ночью сильный дождь и мокрый снег. Днем небольшой дождь с мокрым снегом. Утром и днем порывы ветра 15-20 м/с.
В 1932 году в составе УССР созданы Киевская, Винницкая, Днепропетровская, Одесская и Харьковская области.
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