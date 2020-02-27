Перед вокзалом побились легковушки

Около пяти часов утра 27 февраля минут патрульные получили сообщение о ДТП на ул. Полтавский шлях, 51.
Участниками ДТП стали автомобиль Skoda и автомобиль Great Wall.
По предварительной информации в результате ДТП медики госпитализировали в больницу обоих водителей.
Обстоятельства ДТП устанавливала следственно-оперативная группа.
Гороскоп на сегодняшний день совсем неплох, обещая вам энергичность и неутомимость практически в любых сферах жизни, в том числе и в любви.
Ночью сильный дождь и мокрый снег. Днем небольшой дождь с мокрым снегом. Утром и днем порывы ветра 15-20 м/с.
В 1932 году в составе УССР созданы Киевская, Винницкая, Днепропетровская, Одесская и Харьковская области.
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