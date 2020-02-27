Главная Новости Криминал и происшествия Перед вокзалом побились легковушки
27.02.2020  15:34   

Перед вокзалом побились легковушки

Около пяти часов утра 27 февраля минут патрульные получили сообщение о ДТП на ул. Полтавский шлях, 51.


// Патрульная полиция

Участниками ДТП стали автомобиль Skoda и автомобиль Great Wall.

По предварительной информации в результате ДТП медики госпитализировали в больницу обоих водителей.

Обстоятельства ДТП устанавливала следственно-оперативная группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
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