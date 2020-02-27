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27.02.2020  11:21   

Главный полицейский Харькова заявил о ежедневном дефиците экипажей

В Харькове при потребности в 100 экипажах полиции ежедневно на линию выходит только 43.


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Об этом во время сессии Харьковского облсовета сегодня, 27 февраля, заявил начальник ГУ ЧП Украины в Харьковской области Валерий Сокуренко.

Он отметил, что в Харькове ежедневно есть потребность в 100 экипажах полиции, однако на линию выходит 43.

При этом Сокуренко отметил, что обеспечить эффективную работу в городе могут минимум 60 экипажей ежедневно. В таком случае время прибытия экипажа на вызов составлять до 5 минут.

В области время проезда на сегодняшний день превышает 20 минут, тогда как по Украине в сельской местности этот показатель составляет 18 минут.

На 2020 год облуправления ставит целью довести время прибытия экипажей по Харькову до 10 минут, по области - до менее 20 минут.

Сокуренко также отметил, что в 2019 году служба "102" обработала 728 тыс. Обращений граждан, то есть более 1,5 тыс. В сутки. Вызовы касались и преступлений, и информирование о других событий.

Источник:   Депо Харьков
 Тэги:  дтп, полиция, харьков, пострадавший
 
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