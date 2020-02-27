27.02.2020 10:33

Нарушитель наловил плотвы от тысячи гривен за килограмм (ФОТО)

Рыбак нанес ущерб в шесть тысяч гривен.



// khr.darg.gov.ua

25 февраля Харьковский рыбоохранный патруль разоблачил грубое нарушение правил рыболовства. Инцидент произошел на Краснооскольском водохранилище, вблизи села Хомино Купянского района Харьковской области.



Около девяти часов вечера патруль обнаружил мужчину, который ловил рыбу запрещенными лесковыми сетками. В двух сетях находилось 71 плотва общим весом 5 кг. Ущерб, нанесенный рыбным запасам Украины, составляет 6035 грн.



На нарушителя оформлен протокол об административном правонарушении по ч. 4 ст. 85 КУоАП. Материалы дела готовятся для передачи в следственные органы полиции по месту совершения правонарушения.