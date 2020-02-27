Нарушитель наловил плотвы от тысячи гривен за килограмм (ФОТО)

Рыбак нанес ущерб в шесть тысяч гривен.
25 февраля Харьковский рыбоохранный патруль разоблачил грубое нарушение правил рыболовства. Инцидент произошел на Краснооскольском водохранилище, вблизи села Хомино Купянского района Харьковской области.
Около девяти часов вечера патруль обнаружил мужчину, который ловил рыбу запрещенными лесковыми сетками. В двух сетях находилось 71 плотва общим весом 5 кг. Ущерб, нанесенный рыбным запасам Украины, составляет 6035 грн.
На нарушителя оформлен протокол об административном правонарушении по ч. 4 ст. 85 КУоАП. Материалы дела готовятся для передачи в следственные органы полиции по месту совершения правонарушения.
Гороскоп на сегодняшний день совсем неплох, обещая вам энергичность и неутомимость практически в любых сферах жизни, в том числе и в любви.
Ночью без существенных осадков, слабый туман. Утром небо затянется облаками, а ближе к полудню начнется мелкий дождь, который к вечеру станет сильнее.
В 1932 году в составе УССР созданы Киевская, Винницкая, Днепропетровская, Одесская и Харьковская области.
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