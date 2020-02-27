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27.02.2020  08:26   

Взрывчатку в ХПИ искали не больше двух часов

Информация о минировании харьковского вуза не подтвердилась.


// Нацполиция

Напомним, сообщение о закладке взрывчатки в высшем учебном заведении по улице Кирпичева поступило к оператору «102» 26 февраля около 17:30.

На месте происшествия работали сотрудники следственно-оперативной группы, работники кинологического центра, специалисты взрывотехнического управления полиции.

В ходе проверки информации специалисты взрывотехнического управления обследовали 300 кв. метров помещений и 500 кв. метров прилегающей территории, эвакуация не проводилась.

Никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили.

Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  минирование, харьков
 
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