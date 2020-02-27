Взрывчатку в ХПИ искали не больше двух часов

Информация о минировании харьковского вуза не подтвердилась.
Напомним, сообщение о закладке взрывчатки в высшем учебном заведении по улице Кирпичева поступило к оператору «102» 26 февраля около 17:30.
На месте происшествия работали сотрудники следственно-оперативной группы, работники кинологического центра, специалисты взрывотехнического управления полиции.
В ходе проверки информации специалисты взрывотехнического управления обследовали 300 кв. метров помещений и 500 кв. метров прилегающей территории, эвакуация не проводилась.
Никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили.
Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.
Гороскоп на сегодняшний день совсем неплох, обещая вам энергичность и неутомимость практически в любых сферах жизни, в том числе и в любви.
Ночью без существенных осадков, слабый туман. Утром небо затянется облаками, а ближе к полудню начнется мелкий дождь, который к вечеру станет сильнее.
В 1932 году в составе УССР созданы Киевская, Винницкая, Днепропетровская, Одесская и Харьковская области.
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