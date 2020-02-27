27.02.2020 08:26

Взрывчатку в ХПИ искали не больше двух часов

Информация о минировании харьковского вуза не подтвердилась.



// Нацполиция

Напомним, сообщение о закладке взрывчатки в высшем учебном заведении по улице Кирпичева поступило к оператору «102» 26 февраля около 17:30.



На месте происшествия работали сотрудники следственно-оперативной группы, работники кинологического центра, специалисты взрывотехнического управления полиции.



В ходе проверки информации специалисты взрывотехнического управления обследовали 300 кв. метров помещений и 500 кв. метров прилегающей территории, эвакуация не проводилась.

Никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили.



Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.