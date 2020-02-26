Стрелял в голову и резал ножом руки: харьковчанин очень пытался свести счеты с жизнью (ФОТО)

Патрульные не дали мужчине совершить самоубийство.
Полицейским поступил вызов о попытке самоубийства. В подъезде дома патрульных встретила обеспокоенная женщина. Она сообщила, что ее зять несколько раз пытался выстрелить себе в голову из предмета похожего на пистолет. К счастью, пистолет оказался пневматическим и не причинил смертельные раны пострадавшему. После неудачных попыток покончить с собой мужчина взялся за нож и начал резать себе предплечья.
Немедленно поднявшись в квартиру, в ванной комнате патрульные обнаружили окровавленного мужчину с ножом, наносил себе порезы в области предплечья.
Полицейские применили физическое воздействие, отобрали режущий предмет, оказали первую домедицинскую помощь и сдали «на руки» прибывшим медикам скорой. Несостоявшегося самоубийцу госпитализировали в больницу.
В настоящее время здоровью мужчины ничего не угрожает.
Если сосредоточиться на позитивных моментах и не обращать внимания на досадные мелочи, день обещает оказаться очень продуктивным.
В Харькове облачная погода продержится весь день. Без осадков. Ночью на дорогах гололедица.
26 февраля отмечается весьма оригинальный праздник – День неторопливости (или День медлительности), который к настоящему времени уже приобрёл «статус» международного дня.
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