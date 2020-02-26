Главная Новости Криминал и происшествия Стрелял в голову и резал ножом руки: харьковчанин очень пытался свести счеты с жизнью (ФОТО)
26.02.2020  15:33   

Стрелял в голову и резал ножом руки: харьковчанин очень пытался свести счеты с жизнью (ФОТО)

Патрульные не дали мужчине совершить самоубийство.


// Патрульная полиция

Полицейским поступил вызов о попытке самоубийства. В подъезде дома патрульных встретила обеспокоенная женщина. Она сообщила, что ее зять несколько раз пытался выстрелить себе в голову из предмета похожего на пистолет. К счастью, пистолет оказался пневматическим и не причинил смертельные раны пострадавшему. После неудачных попыток покончить с собой мужчина взялся за нож и начал резать себе предплечья.

Немедленно поднявшись в квартиру, в ванной комнате патрульные обнаружили окровавленного мужчину с ножом, наносил себе порезы в области предплечья.

Полицейские применили физическое воздействие, отобрали режущий предмет, оказали первую домедицинскую помощь и сдали «на руки» прибывшим медикам скорой. Несостоявшегося самоубийцу госпитализировали в больницу.

В настоящее время здоровью мужчины ничего не угрожает.

Тэги:  самоубийство, харьков, полиция, суицид, пневмат, нож
 
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