26.02.2020 15:33

Стрелял в голову и резал ножом руки: харьковчанин очень пытался свести счеты с жизнью (ФОТО)

Патрульные не дали мужчине совершить самоубийство.



// Патрульная полиция

Полицейским поступил вызов о попытке самоубийства. В подъезде дома патрульных встретила обеспокоенная женщина. Она сообщила, что ее зять несколько раз пытался выстрелить себе в голову из предмета похожего на пистолет. К счастью, пистолет оказался пневматическим и не причинил смертельные раны пострадавшему. После неудачных попыток покончить с собой мужчина взялся за нож и начал резать себе предплечья.



Немедленно поднявшись в квартиру, в ванной комнате патрульные обнаружили окровавленного мужчину с ножом, наносил себе порезы в области предплечья.

Полицейские применили физическое воздействие, отобрали режущий предмет, оказали первую домедицинскую помощь и сдали «на руки» прибывшим медикам скорой. Несостоявшегося самоубийцу госпитализировали в больницу.



В настоящее время здоровью мужчины ничего не угрожает.