Из-за нарушившей ПДД легковушки на Салтовке в час пик не ходили трамваи (ФОТО)

Авария произошла 25 февраля около половины седьмого вечера на перекрестке Салтовского шоссе и ул. Гвардейцев Широнинцев.
По предварительной информации, водитель автомобиля Peugeot 208 не пропустил трамвай, нарушив п.16.7 ПДД Украины, в результате чего и произошло столкновение.
В результате ДТП никто не пострадал.
На водителя автомобиль Peugeot патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУпАП. Материалы ДТП передадут в суд.
Если сосредоточиться на позитивных моментах и не обращать внимания на досадные мелочи, день обещает оказаться очень продуктивным.
В Харькове облачная погода продержится весь день. Без осадков. Ночью на дорогах гололедица.
26 февраля отмечается весьма оригинальный праздник – День неторопливости (или День медлительности), который к настоящему времени уже приобрёл «статус» международного дня.
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