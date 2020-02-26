26.02.2020 16:08

Из-за нарушившей ПДД легковушки на Салтовке в час пик не ходили трамваи (ФОТО)

Авария произошла 25 февраля около половины седьмого вечера на перекрестке Салтовского шоссе и ул. Гвардейцев Широнинцев.



// Патрульная полиция

По предварительной информации, водитель автомобиля Peugeot 208 не пропустил трамвай, нарушив п.16.7 ПДД Украины, в результате чего и произошло столкновение.



В результате ДТП никто не пострадал.



На водителя автомобиль Peugeot патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУпАП. Материалы ДТП передадут в суд.